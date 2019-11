Urgetrauma vai se instalar no Medplex Eixo Norte

Com a mudança para o complexo na avenida Assis Brasil clínica, deve ampliar procedimentos em 20% CYRELA/DIVULGAÇÃO/JC

A clínica de traumatologia Urgetrauma anunciou em novembro que vai transferir sua sede para o complexo Medplex Eixo Norte, na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre, em fevereiro de 2020. Conforme a empresa, a nova unidade fica a apenas 100 metros de distância da sede atual e terá 21 salas de atendimento em uma área total de mil metros quadrados.

Com a mudança, que exigirá investimentos de R$ 10 milhões, a clínica prevê aumento de 20% no número de procedimentos na sede. No total, a Urgetrauma tem três unidades na cidade, 40 médicos e 112 funcionários que atendem cerca de 100 mil pessoas por ano.