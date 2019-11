Santa Casa de Misericórdia vai ampliar atendimento de emergência

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre iniciou em maio a construção de um novo hospital junto aos sete já existentes no complexo da instituição no centro da cidade. As obras devem ser concluídas até abril de 2022 e a unidade vai oferecer 198 leitos para internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 27 para tratamento intensivo, além de um centro de diagnóstico por imagem e uma sala de observação com 28 leitos. O prédio terá 13 pavimentos.

O novo hospital receberá o nome de Nora Teixeira. Ela e o marido, o empresário Alexandre Grendene Bartelle, doaram R$ 60 milhões dos R$ 177 milhões orçados para a obra que vai quadruplicar a área destinada aos atendimentos de emergência pelo SUS na Santa Casa, para 2,3 mil metros quadrados.

Além do complexo em Porto Alegre, a Santa Casa mantém os hospitais Dom João Becker, em Gravataí, e Santo Antônio da Patrulha, na cidade de mesmo nome.

Os nove hospitais da instituição somam 1.278 leitos, incluindo 158 de UTI (unidades de tratamento intensivo), e em 2018 realizaram 60 mil internações, sendo 51,7% para convênios e particulares e 48,3% pelo SUS. Os atendimentos de urgência e emergência totalizaram 207,8 mil e as consultas ambulatoriais, 1 milhão, sendo 52,6% e 43,6% pelo SUS, respectivamente.