Braspell Bioenergia investe R$ 1,4 bi em nova fábrica

A Braspell Bioenergia, antiga Pellco Brasil, pretende iniciar no primeiro trimestre de 2020, em Pinheiro Machado, a construção de uma fábrica de cilindros de madeira compactada para geração de energia a partir da queima de biomassa, conhecidos como pellets. A planta aguarda a emissão da licença ambiental de instalação e deve entrar em operação no início de 2022, com investimentos de R$ 1,4 bilhão. A capacidade de produção deve alcançar 1,2 milhão de toneladas por ano, destinadas para o mercado externo, a começar pela Europa e Japão.

O projeto do empresário paulista Luiz Eduardo Batalha, um dos maiores criadores de gado angus do país, deve contar com a participação de investidores estrangeiros prospectados com a assessoria do banco BNP Paribas. O empreendimento inclui também uma área de 45 mil hectares de florestas para fornecimento de matéria-prima e uma usina termoelétrica própria. Quando estiver em operação, a planta deve gerar até 200 empregos, além dos 800 previstos para o manejo da base florestal.