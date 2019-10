Yara conclui 70% da expansão da unidade industrial em Rio Grande

A Yara Brasil já cumpriu aproximadamente 70% do programa de expansão da unidade de produção e mistura de fertilizantes em Rio Grande, iniciada em 2017. De acordo com a companhia, as novas instalações devem ser inauguradas no fim de 2020, após um investimento previsto de R$ 1,5 bilhão.

As obras vão elevar de 750 mil para 1,2 milhão de toneladas por ano a capacidade de produção de adubos no complexo industrial da subsidiária da multinacional norueguesa no sul do Rio Grande do Sul. Já a mistura e o ensaque dos produtos passarão de 1,5 milhão para 2,2 milhões de toneladas anuais.

A expansão da capacidade de mistura já foi concluída e até o fim do ano que vem será encerrada a ampliação da produção dos fertilizantes. O projeto inclui a construção de novos armazéns e de novas plantas de granulação, de acidulação e de ensacados (embalagens de 50 quilos) e big bags (de 1 tonelada) totalmente automatizadas.

Segundo a empresa, a operação de Rio Grande tem cerca de 1 mil funcionários, mas o contingente será reforçado com mais 2 mil terceirizados quando as novas capacidades estiverem em plena utilização. A Yara detém aproximadamente 25% do mercado de fertilizantes no país e 35% no Rio Grande do Sul.