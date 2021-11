Nova sede administrativa da Fecomércio-RS terá incubadora de empresas

A moderna sede administrativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, construída no bairro Anchieta, em Porto Alegre e que recebeu um investimento de aproximadamente R$ 225 milhões, também irá abrigar em sua estrutura, uma incubadora de empresas, provavelmente, ocupando um dos pavimentos da torre administrativa, que conta com oito andares.

De acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS), Luiz Carlos Bohn, a liberação para operar a incubadora de empresas ocorreu na última terça-feira (9) e ela passará a ocupar um espaço com ampla infraestrutura tecnológica, voltada ao desenvolvimento de novos negócios e soluções para as empresas. Essa liberação passa por uma série de análises realizada pelos conselhos internos da própria instituição.

A nova sede está pronta e em operação desde agosto de 2020. Já a inauguração oficial deve ocorrer até o mês de março de 2022, conforme prevê Bohn. O dirigente detalha, que inicialmente o complexo contava com um percentual de apenas 25% do seu efetivo de trabalho, porém, agora com a liberação por parte das autoridades sanitárias e tendo em vista a pandemia, as instalações já estão abrigando 100% do pessoal, de modo presencial.

No local também foi edificado um centro de convivência com dois pavimentos, além de um auditório com capacidade para até mil pessoas, bem como dois restaurantes para até 480 lugares. Há também um estacionamento para 500 veículos, além de 10 vagas para ônibus. A área total é 37.324,61metros quadrados.

O dirigente explica que uma passarela interliga a torre administrativa com o centro de convivência. É uma espécie de coluna dorsal que no futuro conectará as outras duas fases do projeto, que será a construção de um centro poliesportivo do Sesc e as escolas e faculdades do Senac. Bohn acredita que estas obras não devem ocorrer antes dos próximos 10 anos. Ele demonstra a sua satisfação com o empreendimento, lembrando que a Fecomércio-RS representa a força de cerca de 100 sindicatos no Rio Grande do Sul e que agora podem usufruir das novas instalações.

Bohn informa que a nova sede já conquistou a certificação sustentável AQUA, que segundo ele, tem regras que envolvem eficiência e sustentabilidade desde o planejamento até a operacionalização. “Uso da energia solar, o reaproveitamento da água e até mesmo o cuidado com o gramado é analisado para que não ocorra o aquecimento da estrutura”, cita. Ainda, conforme o dirigente, o gramado colocado no entorno da torre principal está passando por uma adequação, evitando inclusive os reflexos solares. Ele salienta que a Fecomércio-RS ainda está em busca de outras certificações, que atentem o padrão de eficiência e de autossustentabilidade do empreendimento.

Em relação as contrapartidas. Bohn explica que já foram entregues 100% das contrapartidas solicitadas, como a reforma viária total da Avenida Fernando Ferrari, incluindo a construção de uma ponte sobre o canal DNOS; a construção de duas novas vias; e a instalação de uma creche por parte do Sesc para 30 crianças.

“Além disso, toda a sinalização estática e elétrica das vias foi trocada e foi construída uma bacia de contenção de água da chuva que, juntamente com a utilização de pavimento de concreto intertravado nas vias de acesso, ajudou a mitigar os alagamentos na região do bairro Anchieta”, informa.

O dirigente acrescenta: “Com todas essas melhorias, vemos uma região com grande potencial de crescimento, pois sabemos que a nossa estrutura trará novos investimentos em uma das últimas regiões onde Porto Alegre poderá crescer”.

Ele salienta que novos empreendimentos serão instalados na região, especialmente nas áreas de comércio de bens, serviços e turismo, que possui um grande potencial por ser de muito fácil acesso e com grandes áreas livres.