Cerca de 200 mil pontos do RS ainda estão sem luz após fortes chuvas

temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde de quinta-feira (25) causou queda no fornecimento de energia para grande parte das cidades gaúchas, e na manhã desta sexta-feira (26) ainda são mais de 200 mil pontos sem luz no Estado.

Cerca de 85 mil clientes da área de cobertura da CEEE-D Equatorial ainda estão sem fornecimento de luz nesta manhã. Os trechos mais afetados são Porto Alegre e as cidades de Viamão, Alvorada, Guaíba e Eldorado do Sul, na região metropolitana, além de municípios do Centro Sul e Litoral Norte. Em Porto Alegre, os bairros com mais ocorrências são Petrópolis e Menino Deus.

A companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes interrompidos após o temporal com chuva e ventos de cerca de 80 km/h (em Canoas, houve registros de picos de ventos de 109km/h).

Na área de cobertura da RGE no Estado, o forte temporal causou danos na rede elétrica da área de concessão, provocando interrupção no fornecimento de energia para 117 mil clientes.

A RGE afirma que está totalmente mobilizada para executar os consertos e normalizar o fornecimento, mas ainda não há previsão de quando o fornecimento de energia estará normalizado. A empresa ainda alerta para que ninguém tente fazer consertos ou remover galhos e escombros por conta própria, nem toque em equipamentos elétricos de qualquer tipo, mesmo que estejam danificados, pois não há como saber se estão energizados. O risco de acidente grave ou mesmo fatal é muito alto.

Ainda em razão dos fortes ventos e chuva, várias árvores caíram em Porto Alegre, e a EPTC e equipes da prefeitura ainda trabalham na retirada delas. Até as 18h da quarta-feira, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) registrou pelo menos sete casos envolvendo quedas de árvores ou galhos, que estão em atendimento pelas Equipes de Manejo Arbóreo (EMA). Em alguns pontos pode haver a pendência da coleta dos resíduos, pois a prioridade das ações foca sempre nos locais que apresentam riscos à população, vias de grande circulação ou com bloqueios totais ou parciais.