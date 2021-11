Busca por cupom de descontos gera grande fila em shopping de Porto Alegre

A busca por cupons de desconto de 80% em compras nesta sexta-feira (26) de Black Friday provocou grande fila em um dos maiores shopping centers de Porto Alegre. Mesmo com a liberação desde as 7h para as pessoas ingressarem no local e fazerem a aquisição de cupons, o número de consumidores esperando foi muito maior.

Por volta das 8h30min ainda tinha centenas de pessoas no lado de fora do Shopping Iguatemi, mesmo após o comunicado de que já não havia mais cupons. As pessoas se mantinham no local na esperança de conseguir o desconto que valia para cinco faixas de valores de compras, de R$ 200 a R$ 1.000,00.

Quem conseguiu comemorou e diz que vai usar principalmente para as compras de Natal.

O shopping não chegou a divulgar o número estimado na fila. As pessoas começaram a chegar na manhã dessa quinta-feira (25) e enfrentaram chuva que caiu desde a tarde. Muitos trouxeram cadeiras para a longa espera.