Finais do Freio do Proprietário são canceladas após danos por temporal

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) comunicou oficialmente que a programação do evento que aconteceria este final de semana no local, abrangendo a Final do Freio do Proprietário 2021, Inclusão de Ouro e Concurso Nacional de Guasqueiros está cancelada. A decisão ocorre em virtude dos danos causados nas estruturas do Parque Assis Brasil durante o forte temporal que atingiu o município de Esteio e região na tarde de quinta-feira (25). Segundo a associação e a organização do evento, não haveria condições de garantir uma continuidade segura da prova.

A decisão foi tomada pela gestão da ABCCC, com a orientação da equipe responsável pelo Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) do evento, e também em alinhamento com o subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, Gabriel Souza. Sendo este um motivo de força maior, a Associação reitera que a medida fez-se necessária para preservar a segurança de todos os envolvidos nesta programação, colocando o bem-estar dos nossos competidores, colaboradores e demais trabalhadores em primeiro lugar.

A organização informou aos competidores que as GTAs de retornos podem ser emitidas no prédio da administração do Parque Assis Brasil. Já aos competidores que estão fazendo uso do camping, a área do galpão da agricultura familiar, dentro do parque, está disponível para instalação dos acampamentos que ainda necessitem permanecer no local, tendo disponível estrutura com água e energia elétrica.