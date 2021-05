Comercial Zaffari inaugura novo Centro de Distribuição em Nova Santa Rita

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A rede Comercial Zaffari, que tem sede em Passo Fundo, inaugurou neste mês de maio um novo Centro de Distribuição (CD), transferindo suas atividades logísticas para a cidade de Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. O objetivo da estrutura é atender à rede de supermercados do grupo que hoje conta com dez lojas da bandeira Comercial Zaffari e 16 lojas da bandeira Stok Center.

O CD tem uma área de mais de 18 mil metros quadrados, além de equipamentos com tecnologias avançadas como softwares de gerenciamento e gestão de estoque. Essa estrutura permite muito mais rapidez na reposição de produtos nos pontos de venda, que com a nova localização geográfica devem ficar ainda mais ágeis, de acordo com nota da Comercial Zaffari. O complexo vem em um momento de crescimento da empresa.

Desde março de 2020 até o momento, a Comercial Zaffari ampliou de 2,5 mil para 3,4 mil seu quadro de colaboradores. Com a inauguração do novo Centro de Distribuição, as atividades nos dois CDs de Passo Fundo serão encerradas. A companhia ressalta que todos os funcionários dos dois complexos receberam oportunidades de realocação nas demais unidades pertencentes à rede.