Tomasetto Engenharia investe R$ 25 milhões em empreendimento imobiliário

A Tomasetto Engenharia apresentou, em fase de pré-lançamento, um novo empreendimento imobiliário em Porto Alegre. Trata-se do Tribeca Residences, no bairro Mont'Serrat. O investimento da incorporadora no projeto é estimado em R$ 25 milhões.

Segundo divulgação da empresa, o edifício tem padrão arquitetônico e conceito baseados nas edificações do bairro nova-iorquino TriBeCa.

A obra terá fachada revestida com pastilhas de tijolo, laje em concreto aparente, além de janelas em vidro do piso ao teto. Na entrada do prédio, em torre única de 10 andares, o ambiente terá obras de arte, com curadoria a definir.

São 34 unidades no edifício e 11 opções de plantas, que se dividem em duplex, estilo loft norte-americano, com o andar de cima em forma de mezanino; coberturas, com espera para piscina; além de gardens e apartamentos com uma ou duas suítes. Todos terão pontos USB no living e suítes, e garagens com ponto elétrico para carregamento veicular e suporte para bicicleta.