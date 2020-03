Empresários mantêm expectativa de crescimento

Coronavírus, quedas da bolsa no Brasil e do preço do barril do petróleo no mercado internacional, além da elevação do dólar, deixam um cenário nebuloso para a economia do País em 2020. No entanto, o segmento empresarial ainda projeta um ano de recuperação no crescimento, apesar de não ser no ritmo esperado inicialmente.

O diretor-superintendente de Serviços Financeiros do Banco Randon, Joarez José Piccinini, atesta que a atual conjuntura econômica, principalmente devido ao coronavírus, mudou um pouco a perspectiva que se tinha do crescimento do País. "Mas a expectativa é de que, ao longo do ano, haja uma recuperação, não na mesma magnitude projetada no começo, porém um incremento", ressalta. O dirigente recorda que as estimativas atuais do mercado são de que se alcance um aumento do PIB, neste ano, um pouco inferior a 2%.

Piccinini reforça que o cenário é instável, sendo necessário aguardar o desenrolar da situação do coronavírus e seu impacto na economia global; contudo, a esperança é que se chegue a uma normalidade a partir do segundo semestre. Sobre o dólar valorizado, o diretor-superintendente de Serviços Financeiros do Banco Randon argumenta que "moeda boa" é a que é estável. "A volatilidade é péssima, porque, tanto para o exportador como para importador, fica difícil a realização de negócios", aponta. Piccinini acrescenta que o dólar se ajusta com o tempo, e, agora, a moeda está refletindo as circunstâncias extremas.

O gestor de Marketing da Laghetto Hotéis, Robson Martins, admite que o coronavírus também afetou o setor hoteleiro, inclusive no Rio Grande do Sul. De acordo com o executivo, a rede já registrou - apesar de poucos - cancelamentos na região de Gramado. Apesar das dificuldades que a propagação do vírus pode causar, a Laghetto projeta abrir mais dois hotéis em Gramado neste ano, um investimento que ultrapassa os

R$ 50 milhões. Um desses complexos será o maior empreendimento da rede em número de apartamentos, com 352 unidades. Um fator que pode intensificar o turismo interno no País, ressalta Martins, é o dólar elevado, que deve fazer com que as pessoas deixem de ir para o exterior e optem por destinos dentro do Brasil.

O membro do Conselho de Administração do Grupo Dimed, Roberto Luiz, destaca que a empresa sempre manteve a confiança no mercado. O dirigente salienta que o receio do coronavírus é algo que tem afetado a economia em geral. No entanto, na área de atuação do grupo, que é formado pela rede de farmácias Panvel, pelo laboratório Lifar e pela distribuidora de medicamentos Dimed, a preocupação também fez crescer a procura por máscaras e álcool gel.

Outro produto que deve ter uma busca mais forte neste ano deverá ser a vacina contra a gripe comum, que começa a ser disponibilizada em alguns estabelecimentos da rede Panvel a partir desta quarta-feira.





Projeção sobre futuro do petróleo ainda é prematura

Rodrigo Otávio Pikussa, diretor de ônibus da Marcopolo

MARCO QUINTANA/JC