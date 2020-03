Empresas destacam trabalho para valorizar e manter a marca

Figurar na lista das marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos ganha relevância para quem alcança esta condição e ainda busca fortalecer a posição com seus consumidores e público. Estas foram duas tônicas dadas pelos representantes que foram ao Teatro do Sesi, palco da revelação do Marcas de Quem Decide de 2020.

A Stihl é a mais lembrada na categoria de ferramentas motorizadas, reconhecimento comemorado pelo presidente da Stihl Brasil, empresa de capital alemã, Cláudio Guenther. "É um grande reconhecimento ao trabalho que fazemos ao longo dos anos na marca”, diz Guenther, atribui o executivo que valoriza ainda o trabalho do Jornal do Comércio na consolidação da pesquisa.

Presidente da Stihl Brasil atribui lembrança a trabalho forte com marca. Foto: Patrícia Comunello/JC

“É a confiança na qualidade e na assistência que não vai faltar nas peças de reposição”, atribuiu o executivo, como efeito de investimentos nos pós-venda. Hoje a marca tem seis centros de qualidade. “Não adianta só fazer produto com qualidade”, salientou Guenther.

A Marcopolo, que figura no rol das grandes marcas gaúchas e das inovadoras. O diretor do negócio Ônibus, Rodrigo Otávio Pikussa, destacou que a empresa entrou na lista das marcas inovadoras, o que ressalta os cuidados e trabalho hoje da companha com 70 anos. “São valores que conduzem nosso negócio como provedor de soluções de mobilidade”.

Pikussa observou que um dos desafios hoje é ter sensibilidade de perceber a condição de um mundo que demanda soluções. "Solução que não é individual, mas coletiva. É o futuro das cidades. Hoje trabalhamos o foco de transporte de qualidade, seguro e inteligente para sensibilizar os atores que fazem a gestão dos serviços de mobilidade", relaciona o diretor.

"Ser a marca mais lembrada, estar na cabeça dos gaúchos muito nos orgulha", diz Guilherme Mendes, diretor-geral para América do Sul da Tintas Renner, citando que as vendas no Rio Grande do Sul respondem por 40% do mercado da marca, que tem origem no Estado. "A pesquisa é uma referência e comprova que a estratégia da marca funciona", associa o diretor da Tintas Renner.

Mendes observa que a premiação é uma chancela para o trabalho da empresa, que desponta na categoria tintas prediais, e cita que o trabalho é permanente. O executivo diz que a presença como patrocinador no Carnaval de rua de Porto Alegre faz parte das ações "para não deixar a marca morrer".

Líder como marca mais lembrada em hospital, o Moinhos de Vento vê na pesquisa um parâmetro se está atendendo as demandas das pessoas que buscam o serviço. "Estar na lembrança dos gaúchos é um indicativo que a estratégia está certa, nosso foco é nas pessoas", diz o CEO do hospital, Mohamed Parrini.

Presidente do Conselho de Administração da instituição hospitalar, o empresário Eduardo Bier Corrêa, observa que o reconhecimento ocorre em um ciclo virtuoso do Moinhos. "Os médicos querem ir para a nossa instituição, estamos promovendo investimentos", cita Bier. Em 2020, o aporte deve ser de R$ 65 milhões. Entre as áreas que terão melhorias está a emergência adulta, com obras que terminam em maio.

O Moinhos de Vento também está atento à questão do novo coronavírus, e terá fluxos específicos para pacientes que possam ter sintomas e ainda demandar isolamento. A direção teve reunião no Ministério da Saúde.