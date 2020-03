Reputação e sustentabilidade são destacados por vencedores do Marcas de Quem Decide

O diretor de relações institucionais de comunicação e sustentabilidade da CMPC, gigante de celulose, Daniel Ramos, destacou o papel do Marcas de Quem Decide em consolidar as marcas gaúchas. "Ser reconhecido pela sustentabilidade é uma honra", afirmou o diretor.

"Somos fãs da linha editorial do Jornal do Comércio. É um exemplo para o Brasil. É o evento mais importante para consolidar as marcas gaúchas, e para nós é uma honra estar aqui", reforçou o diretor no evento de anúncio dos escolhidos.

Ramos citou ainda que a questão ambiental reflete comportamentos de novas gerações. "Os millenials não toleram excesso de plástico descartável e demandam produtos renováveis e biodegradável. A celulose é a única capaz de substituir os derivados do petróleo", indica o executivo. "Estamos no local certo e no momento certo."

A consultoria Pwc Brasil é a mais lembrada em sua categoria pela oitava edição consecutiva do Marcas. "O grande ativo da Pwc é a sua reputação. É importante sermos um dos prêmios mais valorizados, que brinda o trabalho sério", opina o sócio da consultoria, Rafael Biedermann, citando que a empresa está muito atenta ao movimento em diversos setores, como terceiro setor e sustentabilidade.

"Ajudamos os clientes nessas questões e ajudamos na cultura da tecnologia. Isso vai revolucionar a forma de fazer negócio", diz Biedermann.