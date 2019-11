Grupo Josapar vai investir R$ 160 milhões no Rio Grande do Sul

Um dos maiores grupos da cadeia de alimentos oriundos do setor primário no País, o grupo Josapar, com sede em Pelotas, vai investir R$ 160 milhões a partir de 2020 no Rio Grande do Sul. O comunicado sobre o aporte foi feito em agenda com o governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini, nessa desta sexta-feira (8), em Porto Alegre.

O presidente da empresa, Luciano Oliveira, informou que pelo menos R$ 80 milhões deverão ser empregados em uma nova indústria de fertilizantes em Rio Grande, segundo nota do Piratini. O aporte vai dobrar o número de empregos, de 60 vagas para 120. O outro investimento, também em torno de R$ 80 milhões, será injetado na ampliação do Shopping Pelotas.

“São excelentes notícias e significam que existe uma confiança no Estado. Isso nos anima a seguir com nossa agenda de desenvolvimento”, destacou Leite.

Na pauta, também estavam a concessão de benefícios fiscais para a empresa, dona das marcas Tio João, Meu Biju e SupraSoy.