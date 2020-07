Campanha Cidades Solidárias vai ajudar famílias de baixa renda com cestas básicas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Rede Urbanismo Contra o Corona - Rio Grande do Sul lança a campanha Cidades Solidárias, com o objetivo de assegurar o distanciamento social sem fome a comunidades de baixa renda. A Rede informa que tem como objetivo emergencial promover segurança alimentar às populações vulneráveis durante a pandemia”.

“Juntos, sendo solidários às situações de vulnerabilidade, podemos salvar vidas e trazer dignidade às famílias gaúchas para enfrentar a pandemia e o inverno. E para isso, precisamos da sua ajuda!”, diz a apresentação da campanha.

Para isso, a Rede está angariando doações financeiras que serão revertidas em alimentos e material de higiene e limpeza. As doações podem ser feitas mensalmente via carnê digital, ou pontualmente via transferência (TED), boleto ou cartão de crédito.

Para doar, acesse:

Para mais informações, acesse o site:

Urbanismo X Corona

A Rede Urbanismo Contra o Corona, criada em março, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil, já foi notícia aqui na coluna Pensar a cidade . O grupo tem representação em vários estados brasileiros, unindo profissionais de diferentes áreas de atuação, como arquitetura e saúde coletiva.

A primeira ação da Rede foi mapear voluntários dispostos fazer doações e populações que precisam desses recursos, permitindo o contato direto entre as partes. Os integrantes estão realizando levantamento das demandas prioritárias das comunidades em infraestrutura, saneamento e moradia. No horizonte deste trabalho está o atendimento das comunidades mais vulneráveis - uma das possibilidades é por meio da assistência técnica para habitação de interesse social.