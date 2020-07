Perfis de bolsonaristas no Twitter são suspensos por determinação de Alexandre de Moraes

Contas no Twitter de influenciadores, empresários e políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram tiradas do ar nesta sexta-feira (24) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Figuras como o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), Sara Winter, o blogueiro Allan dos Santos e o empresário Luciano Hang, alvos de investigação no âmbito do inquérito das fake news, tiveram suas contas suspensas. Ao serem acessadas, as contas apresentam mensagem que diz "conta retida" e que a conta" foi suspensa em resposta a determinação legal".

Em nota da assessoria de imprensa, o Twitter afirma que "agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF)".