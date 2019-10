Fábrica chinesa investe R$ 30 milhões em expansão em Porto Alegre

Uma fábrica chinesa de tecidos vai investir R$ 30 milhões em seu parque industrial que está sendo implantado em Porto Alegre. A Suntex Brasil vai investir em equipamentos e em uma linha de produção especializada em tecidos sintéticos derivados de poliuretano, informou a prefeitura da Capital. A empresa começou a operar há 90 dias, segundo a prefeitura, na zona norte da Capital.

Com a nova capacidade de produção, projetada para estar em operação em 2020, serão gerados 80 novos empregos a partir do próximo ano. O quadro de pessoal mais que dobrará. A empresa, que fica no bairro São João, tem hoje 67 empregados, sendo 50 brasileiros e 17 vindos da China, que auxiliam no treinamento das equipes.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou as instalações nesta terça-feira (15) para entregar as aprovações dos projetos da nova fase. "Com isso, a empresa está oficialmente liberada para concluir as obras de adequação e ampliação de seu parque fabril", informa, em nota, a administração municipal. Marchezan comentou que a operação da Suntex estaria atraindo interesse de mais empreendedores chineses.

O projeto aprovado pelo Escritório de Licenciamento da prefeitura autoriza a Suntex a ampliar em 31% a área útil das instalações, que originalmente eram de 11,6 mil metros quadrados. O terreno da empresa, de cerca de 40 mil metros quadrados, fica no 4º Distrito de Porto Alegre. Hoje o 4º Distrito soma mais de 8 mil empresas, de grandes indústrias até microcervejarias.

O CEO da Suntex Brasil, Alex Yan, diz que pesou na escolha do Sul do País já ter um polo calçadista, o que proporciona ambiente para pesquisa e desenvolvimento de materiais, e pelo fator logístico. Yan, que reside há 25 anos no Rio de Janeiro, decidiu implantar a unidade em 2018. O produto feito em Porto Alegre será colocado no Brasil e depois exportado para a América do Sul.

Controlada por acionistas chineses, a Suntex Brasil foi criada em dezembro de 2016 e se consolidou como fornecedora de tecidos sintéticos para o setor de moda e vestuário e para acessórios, móveis e componentes de veículos. Os laminados de poliuretano vêm sendo usados para substituir o couro.