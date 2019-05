Grupo alemão inaugura fábrica de sílica em Itaqui na quinta-feira

9

2019-05-08

A Oryzasil, empresa que faz parte de um grupo empresarial alemão, inaugura nesta quinta-feira (9), em Itaqui, uma fábrica de sílica, amplamente utilizada na produção de pneus, borrachas até creme dental e tintas. O produto terá como matéria-prima a casca de arroz.

A indústria instalada na Fronteira-Oeste iniciou a operação em abril e inclusive emitiu a primeira nota fiscal no fim do mês passado, quando vendeu uma pequena carga do produto para uma empresa do setor calçadista do Vale do Rio dos Sinos.

A sílica produzida pela Oryzasil tem mercado entre empresas interessadas em sustentabilidade, pois sua a fábrica em Itaqui ajudará a resolver o problema ambiental do descarte da casca de arroz. “Nossa matéria-prima vem de uma fonte renovável”, observa o diretor comercial da Oryzasil, Paulo Roberto Garbelotto. Ele destaca outros dois aspectos: a geração de energia com a casca de arroz e o processo industrial cíclico e fechado, sem geração de efluentes.

A estrutura foi concebida nos moldes da indústria 4.0, que prevê automação dos processos. O investimento total é estimado em R$ 300 milhões até 2021, quando a planta alcançar a capacidade completa, com a produção de 28 mil toneladas ao ano.