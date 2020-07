Paulo Cesar Teixeira - Como o 5G irá mudar a sua vida

Como o 5G irá mudar a sua vida? A tecnologia que irá habilitar o futuro, permitindo aplicações como carros autônomos, Internet das Coisas e telemedicina, é esperada com grande expectativa pelo mercado mundial. A promessa é provocar uma disrupção na forma como as pessoas e as empresas se relacionam com o mundo digital. No Brasil, enquanto aguardam o leilão das frequências da faixa de 3,5GHz, adiado para 2021 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Claro e a Vivo anunciaram o início da oferta desta tecnologia e a chegada dos primeiros aparelhos compatíveis. Nesta fase, que começa em julho, o 5G vai compartilhar as faixas de transmissão do 3G e do 4G. O CEO da Claro, Paulo Cesar Teixeira, participou da temporada especial de Lives da sériedo, e falou sobre o que podemos esperar desta tecnolgia. Você pode acompanhar a matéria completa em