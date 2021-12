Morre Monarco, símbolo da Portela, aos 88 anos

Presidente de honra da Portela e um dos mais antigos integrantes da Velha Guarda da tradicional escola de samba, Monarco, de 88 anos, morreu na tarde deste sábado (11), no Rio de Janeiro. O cantor e compositor estava internado desde novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste, quando foi submetido a uma cirurgia no intestino.