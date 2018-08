Um dia de compras no maior mercado de pulgas de Pequim

Pequim

O Panjiayuan Flea Market, com mais de 2 mil expositores nos finais de semana, comercializando uma infinidade de coisas em quase 50 mil metros quadrados de área, é apontado como o maior “mercado de pulgas” de Pequim. É lá que turistas e moradores podem encontrar de tudo em termos de decoração, arte, artesanato, antiguidades, imitações, livros, selos, propagandas antigas, pintura, pedraria e muitos outros itens.

Localizado no terceiro anel viário de Pequim (a cidade é dividida em anéis, cujo primeiro é o mais central), o Panjiayuan Flea Market também é um passeio pela vida cotidiana e pela história chinesa. Apesar das lojas físicas ficarem abertas durante todo a semana, é no sábado e no domingo que o espaço fica repleto de barracas externas e ambulantes, inclusive de algumas minorias étnicas e seus artesanatos, como Hui, Mongol e Manchu.

Comprar uma antiguidade real neste mercado exige, porém, conhecimento. Há muita imitação entre peças valiosas e obras de arte, então é preciso ser especialista no assunto para não cair no conto do vigário. Muitos vendedores vão inventar histórias da origem da peça para convencê-lo. Ou seja, a dica é redobrar a atenção e análise da peça em compras de maior valor. E segue valendo a regra do barganhar sempre, e muito (é possível baixar em bem mais de 50% a primeira oferta, em alguns casos).

Outra sugestão é ir cedo para percorrer todos os pavilhões, já que o local fecha as portas próximo das 18h, mas muitos vendedores começam a recolher suas peças bem antes deste horário.