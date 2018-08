Dmae vai incluir inadimplentes no cadastro do SCPC

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai incluir o nome de devedores da tarifa de água e esgoto no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) a partir desta quarta-feira (1º). O departamento abriu licitação para contratar o serviço, que será feito pela empresa Boa Vista SCPC (CDL Brasil).

Os devedores vão receber uma correspondência do SCPC notificando sobre o atraso nas contas e estipulando um prazo para regularização. Se o pagamento não for efetuado, os dados do devedor serão encaminhados para negativação no Serviço de Proteção ao Crédito e, eventualmente, ao protesto extrajudicial.

A inadimplência no pagamento das contas de água e esgoto está em 18%, de acordo com o diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos. 70% das dívidas, diz ele, são de residências.

Para regularizar a situação, os devedores devem procurar os Postos de Atendimento Comercial do Dmae para negociar o pagamento e a remoção do nome do registro de inadimplentes.