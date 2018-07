Heibei

Achei curiosa uma dezena de placas que vi espalhadas em uma praça em frente ao mar em Beidahe, na província de Heibei, onde estivemos recentemente. Sim, a China é comandada pelo Partido Comunista, mas porque tantas placas ali, em um resort à beira-mar?

Beidahe, um lindo balneário no chamado Mar Amarelo, foi local de muitas e importantes reuniões do Partido Comunista. Mas o clima informal e com demasiado apelo a assuntos menos sérios, digamos assim, teria reduzido o número de encontros no local. Hoje, é usado mais para férias do que para reuniões da alta cúpula partido. Afinal, descansar é preciso em qualquer regime político.