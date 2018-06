Cinco curiosidades da vida cotidiana na China

Pequim

A vida do lado de cá do mundo é repleta de novidades, em todos as áreas (da cultura à economia), mas também no dia a dia, nas coisas do cotidiano. Abaixo, veja cinco pequenas ações e costumes dos chineses que me chamam a atenção por serem corriqueiras e, para nós, ocidentais, inusitadas:

1) Ficar acocorado

Os chineses tem uma flexibilidade incrível e, ficar acocorado é quase um esporte nacional. Eles ficam agachados para descansar, para falar ao telefone, para fumar, para tudo...haja joelhos! Ah, claro, e inclusive para ir ao banheiro, para o número 2 ( veja o post sobre os banheiros públicos de Pequim ).

2) Leite com a comida

Os chineses tomam leite (de vaca ou de soja) com a comida, assim como iogurte. Leite e iogurte são servidos até mesmo em eventos e estão com freqüência na mesa junto com outros drinques, água, sucos...

3) Um só tom de cabelo

Dia desses, no metrô, olhando ao longe, me chamou a atenção uma coisa banal, mas que ficou gravado na minha mente. Até onde a vista alcançava, havia apenas um tom de cabelo em todos os vagões: liso e preto. Claro, esse é o biótipo chinês, mas ainda assim me marcou pensar nisso – e fazer relação com o arco-íris de cores de cabelo, pelo e olhos que temos no Brasil. Ah, outra coisa que me chamou a atenção: algumas chinesas de mais idade fazem “frisos” nos cabelos. Uma leve crespo, mas só as senhoras, algo meio “old fashion”!

4) Pedalar sem capacete

Apesar do intenso uso de bicicleta, aqui o capacete é coisa rara! Muito rara. Em mês e meio aqui contei apenas cinco ciclistas usado. Três deles ocidentais. Eu ainda não achei capacete para comprar, por exemplo, nem no Walmart. Então, ainda estou pedalando ao estilo chinês...

5) Aspirando o cabelo

No lugar onde raspo a cabeça, e também em outros, tem um equipamento que achei muito interessante. É um tubo acoplando ao lado dos espelhos que servem para aspirar o cabelo que fica na cabeça depois do corte. Muito bom, porque tu sai sem nada caindo pela camisa, pelo corpo. Sai limpinho do salão!