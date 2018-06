São Paulo libera Maicosuel para negociar com equipes da Arábia Saudita

Meia-atacante (e), que estava emprestado ao Grêmio, deve jogar jogar no exterior no segundo semestre NELSON ALMEIDA/AFP/JC

Folhapress

Maicosuel não deve permanecer no São Paulo. Nesta semana, os representantes do jogador se reuniram com o diretor executivo de futebol do clube, Raí, para discutir o futuro do meia-atacante, que retornou de empréstimo para o Grêmio. Na conversa, foi abordado o interesse de equipes da Arábia Saudita e de outros países do exterior no atleta, e o clube o liberou para acertar sua transferência.

Apesar de os dirigentes são-paulinos avaliarem de maneira positiva a qualidade técnica de Maicosuel, o seu desempenho nos últimos meses foi abaixo do esperado. No ano passado, ele sofreu por conta de lesões -principalmente para se recuperar de um desequilíbrio muscular- e disputou apenas nove partidas, fazendo um gol.

Neste ano, acertou o empréstimo para o Grêmio. Porém, com receio de algum problema físico do jogador, os gaúchos fecharam contrato de seis meses, com a possibilidade de renová-lo por mais seis. Nesta primeira etapa, o São Paulo ficaria responsável pelo pagamento dos salários e, caso ele permanecesse no Rio Grande do Sul, o Grêmio assumiria o pagamento no segundo semestre.

No entanto, Maicosuel não convenceu os dirigentes do Grêmio, e o clube gaúcho resolveu devolvê-lo ao São Paulo.

Os representantes do jogador também avaliam que o momento, com o mercado internacional aquecido, é mais propício para a transferência para o exterior. Aos 32 anos, o atleta acumula passagens também por Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Atlético-MG, Hoffenheim, da Alemanha, Udinese, da Itália, e Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Em junho de 2017, Maicosuel assinou contrato de três temporadas com o São Paulo. Na época, a equipe era treinada por Rogério Ceni, e o departamento de futebol era comandado por Vinícius Pinotti.