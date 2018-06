Fair play belga: goleador cai na área mas avisa que não foi pênalti

Além de ter um dos melhores times da Copa 2018, a seleção da Bélgica também deu um belo exemplo de fair play neste sábado (23). Na partida contra a Tunísia, em Moscou, o atacante Romelu Lukaku se chocou contra o goleiro dentro da área e caiu no chão, mas se antecipou à qualquer reação do árbitro norte-americano Jair Marrufo, avisando que não havia sofrido pênalti. O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava 1 a 0 para o time belga. O jogo terminou com uma vitória de 5 a 2 da Bélgica. Lukaku é um dos goleadores desta Copa, com quatro gols, mesmo número de Cristiano Ronaldo, apenas um gol atrás do inglês Harry Kane, que tem cinco.