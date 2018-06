Beats apresenta coleção de fones comemorativa aos 10 anos da marca

Beats by Dr. Dre Decade Collection BEATS/DIVULGAÇÃO/JC

Como parte das comemorações dos 10 anos da chegada ao mercado, a Beats by Dr. Dre (Beats) lançou a Decade Collection, composta por seus mais recentes produtos, fones de ouvido sem fio Beats Studio3, Beats Solo3 Wireless, BeatsX, Powerbeats3 e urBeats3. Todos foram estilizados com detalhes no vermelho marcante - cor que se tornou sinônimo da marca.

Um dos lançamentos ré o Studio3 Wireless, que chegou ao mercado com componentes acústicos redesenhados e um processo de fabricação atualizado para um maior conforto ergonômico premium e isolamento de ruído. O produto tem controles multifunção no ouvido, microfone embutido e oferece até 22 horas de reprodução sem fio.

Os produtos estão disponíveis para compra na Apple.com e em revendedores autorizados.