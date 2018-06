Grêmio enfrentará Estudiantes nas oitavas de final

O Grêmio escapou do Boca Juniors, mas ainda assim terá uma pedreira argentina pela frente nas oitavas de final da Libertadores da América. O sorteio que definiu o chaveamento, ontem, colocou o Estudiantes no caminho do time gaúcho. Como fez melhor campanha na fase de grupos, o Tricolor decidirá em casa. Ainda não há datas confirmadas para os duelos, que só ocorrerão após a Copa do Mundo.

Esta será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam na competição continental. A primeira foi na semifinal de 1983, quando o Grêmio conquistou seu primeiro título. Na ocasião, o Tricolor obteve uma vitória por 2 a 1, no estádio Olímpico, e um empate em 3 a 3, no duelo que ficou conhecido como a "Batalha de La Plata" - um jogo tumultuado em que o adversário arrancou um empate mesmo tendo quatro homens a menos.

Passando para as quartas de final, o Grêmio pega o vencedor do confronto entre dois Atléticos: o argentino Tucumán e o colombiano Nacional. Já o tradicional Boca - que na primeira fase só se classificou na última rodada - pegará o Libertad, do Paraguai. As oitavas terão um clássico argentino (Racing x River Plate) e um brasileiro (Flamengo x Cruzeiro).

Amanhã, na Arena, o Grêmio enfrenta o Palmeiras. A partida, válida pelo Brasileirão, começa às 21h45min. Para encarar o Verdão, o técnico Renato Portaluppi deve ter os retornos de Léo Moura e Luan. Arthur também pode ser relacionado.