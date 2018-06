O Novo Manual de Direito Comercial é a obra mais vendida do professor Fábio Ulhoa Coelho. Desde a primeira edição do livro, em 1988, muitos leitores aprenderam Direito Comercial por meio do manual, dada a sua linguagem clara, acessível e objetiva. Reúne todos os assuntos de Direito Comercial em um único volume, que envolve Parte Geral, Direito Societário, Títulos de Crédito, Direito Falimentar e Contratos Empresariais. Tamanha sua importância no mercado editorial e acadêmico que, não por acaso, em 2018, completa 30 edições. É indicada ao público universitário e aos profissionais que desejam iniciar os estudos na área de Direito Comercial.

Novo Manual de Direito Comercial - Fábio Ulhoa Coelho, Revista dos Tribunais, 464 páginas, preço sugerido R$ 189,00