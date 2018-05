As mudanças no CPC

O livro traz, de forma direta, objetiva e pragmática, comentários sobre o que realmente mudou com o novo Código de Processo Civil (CPC) a partir da Lei 13.105/2015. A obra tem comentários de artigos selecionados por sua importância e alteração em relação ao Código de Processo Civil anterior, de 1973. Sem descuidar da relevância e da profundidade necessárias nos temas tratados, a publicação destaca os tópicos mais relevantes e que tiveram inovações. Ideal para todos aqueles que já têm uma base do antigo CPC e precisam se atualizar, e também para consultas sobre temas que tiveram alterações significativas.

Precedentes

A obra trata dos precedentes, um tema novo no Código de Processo Civil, e que precisa ser estudado e entendido por todos os profissionais do Direito. Aborda a temática desde a persuasão, de como se forma um precedente, até a sua vinculação, que traz efeitos a todas as causas semelhantes. Como principais novidades dessa edição estão os precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além dos debates a partir da doutrina que se formou sobre o tema.

Precedentes - da Persuasão à Vinculação - Daniel Mitidiero, Revista dos Tribunais, 144 páginas, preço sugerido R$ 99,00