Consumidores tentam comprar combustível em galões em Canela. Venda é proibida

Publicado em 28/05/2018 - 20h10min.

De passagem por Canela, na Serra Gaúcha, o editor do GeraçãoE, Mauro Belo Schneider, registrou as longas filas de consumidores atrás de combustível nos postos. A gravação foi feita na tarde do dia 24 de maio. Uma curiosidade observada é que muitas das pessoas iam a pé até o posto, procurando levar a gasolina em galões. Mas é importante destacar que armazenar combustível em galões impróprios ou em garrafas pets é proibido, pelo risco de provocar explosões. A venda de combustíveis fora do tanque do carro só é permitida em recipientes que atendam às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).