Google cresceu 23%, com a sua marca alcançando o valor de US$ 302,063 milhões LOIC VENANCE/AFP/JC

Das dez marcas globais mais valiosas do mundo oito são empresas de tecnologia ou relacionadas ao setor. Google e Apple se mantêm em 1º e 2º lugares, seguidas pelas Amazon, Microsoft e Tecnologia Tencent, segundo o ranking BrandZ Top 100, do WPP e Kantar, divulgado na semana passada.

O valor destas marcas cresceu 21% esse ano, um aumento de US$ 750 bilhões, e chegando a US$ 4,4 trilhões.

Quatorze marcas chinesas aparecem no Top 100 do ranking. Em 2006, era apenas uma, a China Mobile. A que mais cresceu foi JD.com, com aumento de 94% no valor, graças à atuação da empresa em uma nova categoria, a de finanças. Alibaba é a segunda marca que mais cresceu com +92% devido a uma estratégia de expansão de seu alcance global.