'As urnas são soberanas', reconhece Pimenta, após 4º lugar na disputa ao Senado

Após o resultado das eleições deste domingo (4), o candidato derrotado ao Senado Paulo Pimenta (PT), que acabou em quarto lugar com 16,3% dos votos válidos, pronunciou-se ao lado de Edegar Pretto (PT) e Juliana Brizola (PDT) no comitê da pedetista localizado na avenida José Bonifácio, em Porto Alegre.
Pimenta reconheceu o avanço de políticos “conservadores e extremistas” na eleição ao afirmar que “as urnas são soberanas.”
Pimenta reconheceu o resultado. “As urnas são soberanas. Não somos daqueles que questionam as regras do jogo, quando o resultado não é o que esperamos. Não tem ninguém aqui que questiona as urnas eletrônicas”, iniciou sua fala no comitê – diante de militantes e jornalistas.
Na avaliação de Pimenta, este cenário torna ainda mais importante a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – que vai disputar o segundo turno
com Flávio Bolsonaro (PL). Na eleição presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno em primeiro lugar, com 47,1% dos votos. E Lula, em segundo, com 45,08%.
“Estamos vivendo um momento de avanço de ideias extremistas e conservadoras. Nesses momentos, temos que valorizar a união daqueles que defendem a democracia. Agora nosso desafio é eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos trabalhar a partir de amanhã para reverter o que as urnas nos disseram hoje”, disse Pimenta – sendo bastante aplaudido.