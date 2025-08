Velório de Guilherme Socias Villela é marcado por homenagens e carinho

velório do ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela ficou marcado pela celebração à memória do político e economista, que esteve à frente do Paço Municipal entre 1975 e 1983. Falecido nesta quinta-feira ficou marcado pela celebração à memória do político e economista, que esteve à frente do Paço Municipal entre 1975 e 1983.(31) aos 90 anos, Villela estava internado há cerca de dois meses no Hospital Nora Teixeira, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). As despedidas ocorrem nesta sexta até às 17h, na Câmara Municipal.

O movimento de amigos, familiares e colegas foi grande nas primeiras horas, prestando condolências e homenagens. Já os arranjos de flores enviados ao salão tomaram o entorno do caixão, posto ao centro do plenário Otávio Rocha.

LEIA MAIS: Velório de Guilherme Socias Villela ocorre nesta manhã na Câmara de Vereadores

A filha do ex-prefeito, Deborah Villela, comentou o momento de tristeza e exaltou a capacidade do pai de transitar entre meios políticos distintos, além do privilégio da convivência no âmbito pessoal. “Essa era uma qualidade que ele tinha, de se relacionar com todo mundo na política, algo muito difícil. E nós, como familiares, tivemos o privilégio de ter o contato com o lado mais descontraído e aquele humor inteligentíssimo, com muitas histórias para contar”.

Ademais, a solidariedade recebida e o reconhecimento pela trajetória de Villela comove Deborah. “As pessoas mais jovens, que ainda não o conheciam, passam a conhecer através dos familiares e do legado que ele deixou como gestor público. E hoje, essa grande repercussão é um carinho muito grande dos amigos, colegas e família”.

Colega e amigo pessoal do político, o governador do Rio Grande do Sul entre 1983 e 1987, Jair Soares, foi um dos primeiros a chegar e também relembrou os momentos desde o primeiro contato. “Conheci o Villela pessoalmente em 1971. A partir daí, já se vai meio século, e nós fizemos uma grande amizade”, conta. O ex-prefeito foi presidente da Comissão Estadual de Energia Elétrica na gestão Soares.

LEIA MAIS: Ecos do casório de Villela e Ana Pellini

“Como prefeito da cidade, Villela deixa uma obra extraordinária. Podemos igualar o trabalho dele aos grandes do Executivo municipal, como Loureiro da Silva, Thompson Flores e também o próprio João Dib, de quem ele era amigo particular”, enfatiza o ex-governador.

O prefeito da Capital, Sebastião Melo, decretou ainda na quinta-feira luto de três dias na cidade. Villela deixa sua esposa, a secretária da Fazenda de Porto Alegre, Ana Pellini, os filhos Deborah e João e as netas Bruna e Júlia. Em 2022, seu nome foi dado ao Centro Administrativo Municipal, localizado no Centro Histórico.