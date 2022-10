Ecos do casório de Villela e Ana Pellini

O casamento do ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela com a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini, no Country Club, reuniu tout le monde, como dizem os franceses, todos amigos de Villela e Ana. Trocaram alianças ao som da Ária para a Corda Sol, de Johann Sebastian Bach. Uma mesa reuniu políticos e suas esposas, com o prefeito Sebastião Melo (MDB), o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), o presidente do PP gaúcho, Celso Bernardi, e o presidente da Câmara Municipal da Capital, Idenir Checchim (MDB), além do ex-ministro Luís Roberto Ponte (MDB), entre outros.

Quem não faz, leva

Cá entre nós e meio mundo, o ex-presidente Lula (PT) já vinha titubeando há mais tempo. O episóido do debate da Band, em que deu seis minutos de bandeja para Jair Bolsonaro (PL) é mais um. Claro que Bolsonaro deitou e rolou com esse presente inesperado.

Sambas de uma nota só

Quando Bolsonaro tinha a ideia fixa de desconfiar das urnas eletrônicos, o comando da campanha o advertiu de que essa tecla gerava irritação entre os eleitores indecisos, o que foi constatado em pesquisas qualitativas. O presidente desfocou as urnas. Lula envereda pelo mesmo caminho quando fala da pandemia.

Conservas Tebet I

A senadora Simone Tebet (MDB) disse que Lula precisa ouvir a "parte conservadora" que lhe apoia. Eis um problema cabeludo. A esquerda nunca quis papo com a parte conservadora, e os conservadores desconfiam da sinceridade das esquerdas.

Conservas Tebet II

O fato é que, se vencer, Lula terá que necessária e obrigatoriamente abrir um bom espaço para o centro, sob pena de irritar o Congresso Nacional, majoritariamente bolsonarista. Como ele fará isso sem brigar com petistas e partidos aliados que não querem concessões? Sem falar nas braçolas nada engraçadas do MST.

Banrisul tricampeão

Pelo terceiro ano consecutivo, os serviços digitais de cartão de crédito do aplicativo Banrisul foram reconhecidos entre os melhores no mercado nacional, de acordo com levantamento realizado pela CardMonitor - empresa especializada no fornecimento de informações e análises estruturadas sobre meios eletrônicos de pagamento.

Camelôs verticais

Leitor reclama do aumento do número de camelôs no Centro Histórico de Porto Alegre. Realmente, quem vai ao Centro observa que a população dos informais na Rua dos Andradas mais do que duplicou. Algumas vias estão prestes a ter segundo andar, pela falta de espaço no leito da rua...

Vacina grátis

A Panvel fará ação especial para estimular que seus clientes atualizem as suas carteirinhas no Dia Nacional da Vacinação. Todas as 86 lojas com Panvel Clinic no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo vão oferecer o serviço da aplicação de forma gratuita.

Pessoa e o álcool

A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina promove hoje, às 18h (plataforma Zoom), com o acadêmico psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, psiquiatra especialista em dependência química, evento online abordando o falado alcoolismo do autor português Fernando Pessoa (1888-1935). Ramos é um craque no assunto.

Eu, eu e eu mesmo

É notável, e até um non sense, que grupos de WhatsApp com integrantes do mesmo espectro ideológico se esgoelem diariamente, tentando convencer a eles próprios do que já estão convencidos.

