Velório de Guilherme Socias Villela ocorre nesta manhã na Câmara de Vereadores

Guilherme Villela, que morreu nesta quinta-feira (31) Plenário Otávio Rocha, da Câmara Municipal. São esperadas diversas autoridades e lideranças políticas durante as despedidas. O velório do ex-prefeito e ex-vereador de Porto Alegre, aos 90 anos, será realizado nesta sexta-feira (1º), entre 10h e 17h, no.

Natural de Uruguaiana, Villela foi prefeito da Capital entre 1975 e 1983. Nas eleições de 2012, candidatou-se a vereador pelo Partido Progressista (PP), sendo o terceiro mais votado no pleito. Exerceu o cargo entre 2013 e 2016, e não concorreu à reeleição.

Villela também foi deputado estadual, entre 1991 e 1995, e teve diversas funções em órgãos públicos do RS, como a de diretor da CEEE e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), de secretário dos Transportes, e de presidente do Conselho da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS (Agergs).