Morre ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela

Morreu, nesta quinta-feira (31), o ex-prefeito de Porto Alegre Guilherme Socias Villela, aos 90 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Casa.

O atual prefeito da cidade, Sebastião Melo, decretou luto de três dias e lamentou o ocorrido. “Recebemos com enorme tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito Guilherme Socias Villela, gestor exemplar que deixou um legado de desenvolvimento urbano, ambiental e social em Porto Alegre”, escreveu Melo na rede social X.

“Não por acaso, nossa sede administrativa recebeu o nome dele ainda em vida, como homenagem ao seu trabalho pela cidade. A Prefeitura irá decretar luto oficial de três dias, com publicação ainda hoje no Diário Oficial. Desejamos força para a nossa colega Ana Pellini, secretária da Fazenda, sua esposa, aos demais familiares e a todos os admiradores do grande Villela neste momento de dor”, continuou o prefeito.

Villela casou com Ana, então secretária municipal de Parcerias, no Country Club, em 2022 . No evento, reuniu amigos e familiares. Trocaram alianças ao som da Ária para a Corda Sol, de Johann Sebastian Bach.

Uma mesa reuniu políticos e suas esposas, como Melo, o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), o presidente do PP gaúcho, Celso Bernardi, e o presidente da Câmara Municipal da Capital, Idenir Checchim (MDB), além do ex-ministro Luís Roberto Ponte (MDB), entre outros.