Ministério Público recebe representação da Ajuris contra vereador Ramiro Rosário

A Associação de Juízes do RS (Ajuris) entregou ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) uma representação contra o vereador de Porto Alegre Ramiro Rosário (Novo). O ofício, protocolado na tarde desta quarta-feira (29), leva em consideração as manifestações do parlamentar contra o juiz Gustavo Borsa Antonello.

Indignado com a liminar que suspendeu as votações na Câmara Municipal de Porto Alegre, Rosário utilizou o microfone de apartes para chamar o magistrado de "canalha" e "juiz de b****", expressões que foram reafirmadas posteriormente em entrevista à imprensa. As falas foram repudiadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e renderam ao parlamentar uma denúncia na Comissão de Ética do Legislativo por quebra de decoro.

A representação da Ajuris contra Rosário foi entregue pelo presidente da associação, Cristiano Vilhalba Flores, e pelo alvo das declarações, juiz Gustavo Borsa Antonello, ao procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, que estava acompanhado da subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Isabel Guarise Barrios.



A denúncia vai ser encaminhada para a Promotoria de Justiça Criminal, que vai acompanhar o caso.