'Alojamento de cachorros', diz ex-funcionário sobre estrutura da Pousada Garoa

A CPI da Pousada Garoa ouviu, nesta segunda (31), um ex-funcionário do local, um ex-morador e dois sobreviventes do incêndio. O relator da comissão, vereador Marcos Felipi (Cidadania), também leu o relato de dois frentistas que trabalhavam em um posto e gasolina próximo ao prédio.

Em seu depoimento, Bruno Martins, que estava trabalhando na Pousada Garoa na noite da tragédia, ressaltou a má condição da estrutura, comparando o prédio com um alojamento de cachorros. Martins também destacou que um homem desconhecido e com rosto ensanguentado entrou na pousada às 20h daquele dia e não foi visto deixando as dependências até o seu fechamento, às 23h. Na sua fala, ele afirmou que destrancou a porta do prédio assim que ouviu gritos de "fogo".

LEIA TAMBÉM: Falta de luz interrompe votação no Legislativo

Os ex-moradores da Garoa afirmaram que o local era infestado por ratos e baratas. João Pereira, um dos residentes ouvidos na reunião, destacou que nunca presenciou uma fiscalização da prefeitura no período em que viveu no prédio, entre 2023 e 2024. Em depoimento enviado ao relator, os frentistas de um posto vizinho à construção afirmaram terem visto um sujeito tentando entrar pelos fundos da pousada, após não ter sido permitido acessar o prédio pela frente.

Na última sexta-feira (28), a Secretaria Municipal de Segurança liberou imagens que mostram um homem saindo do prédio pouco antes do início do incêndio. Os vídeos foram concedidos após pedido da defesa de Cristiano Roratto, ex-presidente da Fasc, que afirma que o fogo foi criminoso e causado por terceiros. As imagens também foram exibidas na sessão da CPI.