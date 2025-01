Câmara de Vereadores votará projetos do Executivo nesta quinta-feira (23)

A Câmara Municipal de Porto Alegre se reunirá em sessão extraordinária nesta quinta-feira (23) para votar três projetos de autoria do Executivo. Encaminhados por Sebastião Melo (MDB) ao Legislativo, eles versam sobre uma reforma administrativa mudanças no conselho do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) A tendência é de que eles sejam aprovados pelos vereadores. . Encaminhados por Sebastião Melo (MDB) ao Legislativo, eles versam sobre uma, a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania e, que passará a ser consultivo e não mais deliberativo.

Os parlamentares protocolaram diversas emendas em todas as proposições. A maior parte delas foram assinadas por membros do bloco de oposição a Melo. Além disso, o próprio Executivo propôs alterações no texto original do projeto que extingue a Fasc após reclamações realizadas por membros da sociedade civil e vereadores durante a audiência pública que debateu a matéria na segunda-feira passada (20).

Uma das críticas exercidas foi em relação à segurança em relação à insegurança na manutenção dos quadros profissionais da Fasc com a sua transformação em Secretaria de Assistência Social. Assim, alterou-se a redação do primeiro artigo do projeto, em que, agora, lê-se "fica extinta a Fasc, com a absorção de suas competências, patrimônio, servidores estatutários, tanto em cargos de provimento efetivo como em cargos em comissão, empregados públicos e as funções gratificadas pela Administração Pública Municipal Direta".