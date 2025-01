Câmara de Porto Alegre deve criar Comissão Representativa de 2024 após o recesso

Tradicionalmente convocada para suprir as faltas durante o recesso da Câmara Municipal, a Comissão Representativa do Legislativo de Porto Alegre deste ano ainda não foi criada. A eleição dos integrantes da comissão, composta pela Mesa Diretora e por indicados de bancadas, deveria ter ocorrido no dia 1º de janeiro. No entanto, o tempo da sessão não foi suficiente para a votação, visto que ela compreendeu a eleição das comissões permanentes da casa, da Mesa Diretora, a posse do prefeito e dos parlamentares. O recesso parlamentar de verão se encerra no dia 3 de fevereiro.

Assim, a definição dos 18 membros do colegiado será feita nas primeiras sessões oficiais do ano, em fevereiro, deixando-a pronta para o recesso em julho. Se necessário, a presidência da Câmara, atualmente ocupada pela vereadora Comandante Nádia (PL), pode convocar uma sessão especial para a montagem da comissão, a fim de que o comitê se reúna ainda nas férias.

A Comissão Representativa é montada anualmente junto da votação da Mesa Diretora. A prorrogação da montagem do comitê neste ano, o primeiro do ciclo legislativo 2025-2028, se deu pela extensão da sessão. Tudo indica que este atraso não repetirá nos próximos anos, pois não ocorrerão as posses do Legislativo e do Executivo no Parlamento.