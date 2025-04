Bancada do PT apresenta balanço de 100 dias do governo Melo em Porto Alegre

A bancada do PT apresentou um balanço dos primeiros 100 dias do governo Sebastião Melo (MDB) nesta quarta-feira (9). O relatório analisa a atuação da prefeitura no âmbito ambiental, cultural, social, administrativo, educacional e da saúde.

As enchentes de maio de 2024 aparecem com destaque no documento, que ressalta a escassez de políticas públicas de prevenção contra futuras emergências climáticas. Sobre o Dmae, a bancada avalia que está ocorrendo um processo contínuo de desmonte do órgão, evidenciado na nomeação de Bruno Vanuzzi, ex-responsável pelas privatizações do Estado, para dirigir a autarquia.

LEIA TAMBÉM: Eduardo Leite reúne deputados da base para debater proposta de concessão do bloco 2

No tópico do assistencialismo e da habitação, os vereadores petistas afirmam que apenas 14% da população de rua da Capital recebe algum tipo de amparo municipal. O documento ainda realça que houve um "desvio de recursos do Fundo Municipal de Habitação para outros fins, como pagamento de dívidas judiciais e previdenciárias". No transporte, o texto cita a superlotação dos ônibus, descontinuidade de linhas e o aumento da tarifa. No que toca o recebimento de verbas federais, os parlamentares percebem um risco de desperdício de recursos, o que pode acarretar um agravamento de desigualdades sociais caso não haja um plano de investimento.

Segundo a vereadora Natasha Ferreira (PT), líder da bancada da sigla na Câmara, os primeiros 100 dias de governo apresentaram poucas soluções para os problemas da Capital. “Nosso objetivo com esse relatório é oferecer à cidade uma ferramenta de fiscalização e diálogo. Precisamos reconstruir Porto Alegre com justiça social, e isso exige planejamento, escuta e compromisso com o interesse público”, afirmou a parlamentar.