Audiências públicas debaterão reformas administrativas em Porto Alegre no próximo dia 20

A Câmara Municipal de Porto Alegre precisará realizar audiências públicas para discutir três projetos de autoria do Executivo. A sua convocação para o dia 20 de janeiro se deu após determinação da justiça. Em um primeiro encontro popular, às 9h, serão discutidas as mudanças no conselho do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae). Já às 19h o debate é em torno da reforma administrativa e da extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). A ideia é de que as propostas sejam votadas no dia 23.

Os parlamentares de oposição, no entanto, buscam uma alteração de horário. Além disso, solicitam que as audiências públicas sejam realizadas de forma presencial. O objetivo, defendem, é o de garantir uma participação maior dos servidores públicos. Inicialmente, ambos os encontros aconteceriam na modalidade virtual. Agora, o requerimento deverá ser analisado pela presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL).

Os três projetos integravam um pacote encaminhado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) ao Legislativo ainda no início do mês. Enquanto as demais matérias passaram com facilidade no Plenário, estas foram suspensas por determinação judicial, após ser concedida uma liminar ao Sindicato dos Municipários de Porto Alegre para que o Parlamento apenas pudesse seguir com os trâmites após a realização das audiências públicas. A Câmara tentou recorrer da decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e no Supremo Tribunal Federal (STF), mas os agravos foram negados em ambas as instâncias.

A Câmara já foi oficialmente convocada para atuar extraordinariamente entre os dias 20 e 29 de janeiro. Enquanto no dia 20 serão realizadas as audiências, na data seguinte as comissões do Legislativo se reunirão de maneira conjunta para liberar os projetos para votação, que começará efetivamente no dia 23. O restante do prazo ficará disponível para caso a sessão de apreciação das matérias se estenda. Em seguida, os vereadores retornam ao recesso parlamentar que encerra no dia 3 de fevereiro.