Novo secretariado da prefeitura de Porto Alegre toma posse

19 secretários, além de diretores e representantes de gabinete.



A cerimônia teve início às 16h, no Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito reeleito Sebastião Melo (MDB), e sua vice, Betina Worm (PL). Na tarde desta sexta-feira (3), foram anunciados 26 gestores, sendo 19 secretários, além de diretores e representantes de gabinete. Inicialmente, o ato seria no dia 1º de janeiro, na Usina do Gasômetro, mas foi cancelado devido ao temporal que atingiu Porto Alegre. O espaço ficou sem energia elétrica.

Vice-prefeita eleita Betina Worm (PL) e prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) THAYNÁ WEISSBACH/JC

Em sua fala, Betina Worm reforçou o fato de ser a primeira mulher eleita vice-prefeita de Porto Alegre. “Me comprometo em trazer o olhar feminino e o cuidado de mulher”, disse. O discurso da presidente da Câmara de Vereadores, Comandante Nádia, seguiu a mesma linha, salientando também o trabalho realizado pela primeira-dama, Valéria Leopoldino, com o voluntariado. “Temos o melhor prefeito e a melhor gama de secretários”, destacou.



Sebastião Melo agradeceu aos secretários que estiveram presentes ao longo de sua primeira gestão. O governo, no entanto, ainda não está completo. Na próxima semana, será votada a reforma administrativa, na Câmara Municipal. “Penso que o sentido da vida é uma busca incansável por uma sociedade melhor, seja em qualquer lugar que estiver.”



Melo lembrou de sua trajetória na política desde os movimentos estudantis, passando pelo cargo de deputado até chegar ao Paço Municipal. “Assumimos o governo na maior crise, que foi a Covid-19. A cidade estava fechada. Juntos tornamos a cidade a mais empreendedora do País. Como se não bastasse a Covid, veio a maior crise climática do Estado.”



Entre os temas desafiadores para a próxima gestão, Melo mencionou o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). “Precisamos fazer e refazer o sistema de proteção contra cheias.” Além disso, destacou melhorias no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “O grande partido de todos nós, a partir de hoje, é Porto Alegre!”