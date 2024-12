Penúltima sessão do ano na Câmara é marcada por acordos e despedidas

Parlamentares eleitos e reeleitos circulavam pelo Plenário Otávio Rocha, da Câmara Municipal de Porto Alegre, durante a tarde desta segunda-feira (16). Enquanto projetos de lei eram votados — em especial aqueles encaminhados pelo Executivo — os bastidores da penúltima sessão do ano eram marcados por despedidas de parlamentares que não conquistaram a reeleição e por acordos entre os reeleitos para a composição dos cargos da mesa diretora no próximo ano.

Enquanto avançam as negociações para definir quem presidirá o Parlamento do próximo ano, candidatos começam a sondar acordos para sua eleição por unanimidade para o comando da casa. Uma das principais cotadas para assumir a vaga, Comandante Nádia (PL) se exime em dar uma confirmação sobre o seu nome, ao mesmo tempo em que se reúne com parlamentares da nova legislatura para articular possíveis acordos para garantir uma boa votação. A decisão oficial será junto à posse dos vereadores, que acontecerá no primeiro dia do ano.

Na tribuna, alguns vereadores não eleitos — ou aqueles que sequer concorreram ao pleito realizado em outubro — utilizavam seu tempo de fala para se despedir. João Bosco Vaz (PDT) e Engenheiro Comassetto (PT), que optaram pela aposentadoria dos cargos eletivos, falaram sobre suas futuras militâncias fora do ambiente institucional da Câmara e avaliaram o futuro do Parlamento. Alex Fraga (PSOL), Adeli Sell (PT) e Airto Ferronato (PSB) também falaram em clima de despedida. Alguns deles já declararam que não comparecerão no último encontro do Legislativo em 2024, que acontecerá na quarta-feira (18).