Deputados estaduais dão início à votação de pacote do governo do RS

O pacote de mais de 30 projetos de lei enviados pelo governo Eduardo Leite (PSDB) em regime de urgência ao parlamento começou a ser votado em sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (10), com aprovação de dez transferências de segmentos de rodovias a municípios e três doações de imóveis. À tarde, os deputados dão sequência à apreciação das propostas do Executivo em ordinária. Além das 13 matérias aprovadas nesta terça (10), a única outra que integra o pacote do governo a ser acatada pelos parlamentares foi a do reajuste do piso regional gaúcho em 5,25%, em sessão do dia 3 de dezembro. Para a tarde desta terça, há o projeto que autoriza o Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados pelo Estado com a União, em função da catástrofe climática ocorrida em maio, e posterga o pagamento da dívida junto à esfera federal pelo prazo de 36 meses. Também há matérias que permitem o Piratini a prorrogar contratos emergenciais da JucisRS, a aumentar a sua participação no capital do Badesul Desenvolvimento e na Ceasa/RS e a transformar a Caixa Econômica Estadual em sociedade anônima de economia mista.