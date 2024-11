Revisão Normativa avança com a aprovação de projeto que revoga 434 leis

Proposto pela Prefeitura de Porto Alegre, um projeto de lei complementar que revoga 434 legislações ordinárias do município foi aprovado pela Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira (27). A medida é uma sequência ao projeto de desburocratização da gestão pública e integra a política permanente de revisão normativa, anunciada no último mês de abril pelo Executivo.



O texto aprovado foi estruturado em cinco eixos. No de desenvolvimento econômico, o projeto revoga 88 leis; no de desenvolvimento social, 38; gestão, 233; serviços públicos, 69; e eixo transversal, seis. Trata-se de um conjunto de leis obsoletas ou redundantes em vigor na Capital. Após a aprovação, o conteúdo segue para sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB).



A política permanente de revisão normativa é a sequência do trabalho que se iniciou, via assessoria legislativa do Gabinete do Prefeito, ainda em 2022. Naquele ano, foram analisados cerca de 8 mil decretos municipais, publicados entre 1930 e 2018. O resultado dessa primeira etapa foi a revogação de 4.398 decretos, feita durante um ato no South Summit Brazil de 2023.