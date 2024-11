Procempa entregou nesta terça (26) ferramenta para publicizar currículos do alto escalão

publicização dos currículos do alto escalão do governo no Portal Transparência. A medida atende a uma ordem de serviço protocolada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) há cerca de um mês A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procempa) entregou nesta terça-feira (26) a ferramenta necessária para a. A medida atende a umae que solicita agilidade na divulgação das informações para o cumprimento de uma lei federal de transparência de 2021.

Agora, a Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) irá estipular um prazo para que a organização dos dados seja concluída. Para isso, será elaborado um ofício para que as secretarias e as autarquias municipais atualizem os currículos dos seus secretários, diretores e gerentes. Ao ser concluída essa etapa, as informações estarão disponíveis ao público no site da Prefeitura.