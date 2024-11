Pepe Vargas presidirá a Assembleia Legislativa do RS em 2025

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) será o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir dos últimos dias de janeiro de 2025. Atualmente, o cargo é ocupado por Adolfo Brito (PP). A definição da presidência do parlamento gaúcho ocorre por uma tradição da Casa de as maiores bancadas eleitas indicarem representantes para um rodízio entre partidos. Após o MDB comandar o legislativo em 2023 com Vilmar Zanchin e o PP neste ano, a próxima sigla a assumir a Assembleia é o PT e, em 2026, será o Republicanos, que designou o deputado Sergio Peres ao cargo.