RS tem reeleição de 79%, em 37% dos municípios gaúchos, diz CNM

Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta um recorde de prefeitos reeleitos no Brasil em 2024, com uma taxa de sucesso de 82%, equivalente a 8 a cada 10 prefeitos. Especificamente no Rio Grande do Sul, 79% dos candidatos à reeleição tiveram êxito na disputa e governarão 37% dos municípios do estado.

Dos 3.006 candidatos à reeleição declarados (com candidatura deferida ou aguardando recurso), 2.461 saíram vencedores, 14 foram os mais votados e encontram-se sub judice e 531 foram efetivamente derrotados (sendo 528 no primeiro turno e 3 no segundo turno). Com isso, a taxa de sucesso dos candidatos à reeleição foi de 82%, a mais alta registrada desde o início das reeleições. No segundo turno, somente três dos 16 candidatos que tentaram a reeleição não foram bem sucedidos, o que foi registrado em Canoas (RS), Diadema (SP) e Taboão da Serra (SP).

O levantamento também aponta que o partido político dos candidatos eleitos no segundo turno teve a influência do partido do governador. Aproximadamente 65% dos eleitos em segundo turno pertencem a cinco partidos: PSD (9 ou 18%), MDB (7 ou 14%), PL (6 ou 12%), UNIÃO (6 ou 12%) e PODE (5 ou 10%). Esse resultado também é similar ao apresentado no primeiro turno, com PSD, MDB e PP liderando em número de cadeiras. Esses partidos também obtiveram maiores taxas de sucesso em suas candidaturas, evidenciando o sucesso de partidos do centro no atual pleito.